Хозяину напавших на мальчика в Сочи хаски вынесли приговор

В Сочи хозяина собак, напавших на девятилетнего мальчика, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следствие установило, что Роман Цыганков не обеспечил должный контроль за хаски и оставил их на территории своего домовладения в СТ «Авиатор» без кормления, воды и присмотра. В конце февраля 2025 года собаки сорвались с привязи и напали на ребенка, разорвав ему лицо.

Подсудимый признал свою вину. Он пояснил, что не мог добраться до участка из-за плохой погоды. Также мужчина отметил, что раньше питомцы не проявляли агрессии к людям.

Суд приговорил Цыганкова к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

По словам отца пострадавшего ребенка, хозяин собак не компенсировал вред здоровью в полном объеме. Об этом Валентин Королев мальчика рассказал в беседе с 360.ru.

«От него был только один перевод 50 тысяч рублей в самом начале. Он звонил, извинялся, на что я ответил, что все будет в рамках закона. Думаю, что он должен компенсировать все наши издержки», — сказал Валентин.

Собеседник 360.ru не стал уточнять, планирует ли обжаловать приговор. Королев пояснил, что этим вопросом занимаются его адвокаты.

Ранее стало известно, что пострадавшему мальчику разрешили выходить на улицу. Ребенку потребуется еще несколько операций и длительная реабилитация для возвращения к нормальной жизни.