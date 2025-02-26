Домашние собаки разорвали лицо ребенку в Сочи

Две домашние хаски напали на мальчика в Сочи и разорвали ему лицо

В Сочи две домашние хаски набросились на девятилетнего мальчика и растерзали ему лицо. Об этом 360.ru рассказал отец пострадавшего Валентин.

«Сын нес мне веник, чтобы смести снег с машины. Потом соседи звонят и говорят: „Бегом сюда, у вас собаки напали на сына и разорвали лицо“. Вызвали скорую и полицию. Потом сына укутали и отвезли в Адлерскую больницу, потом — в реанимацию в Сочи, а оттуда — вертолетом в Краснодар. Собака буквально вырвала сыну часть лица. Мы упаковали ее как положено, вторым вертолетом должны отправить», — поделился мужчина.

Валентин отметил, что пока не знает, в каком состоянии находится сын.

«Мне главный врач пока не дает никакой информации. Это были соседские собаки. Сейчас этот сосед в Следственном комитете, от ответственности виновные не уйдут, не переживайте, — добавил он.

СК по Краснодарскому краю завел уголовное дело по факту нападения животных на ребенка, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале отметила, что собак породы хаски очень сложно держать в условиях города: часто они вырываются и убегают от хозяев.

«Рваные раны очень трудно поддаются лечению. Парню и родителям — сил. А нам нужен новый закон о собаках. Домашних и бродячих», — написала она.

На прошлой неделе соседские собаки до смерти загрызли жительницу Сахалина.