Истерзанного хаски мальчика выпишут из больницы 22 августа

Мальчик, тяжело пострадавшего при нападении собак в Сочи, выписывается из больницы в Москве. Подробнее о состоянии ребенка рассказал его отец в беседе с 360.ru.

«Сын уже считает минуты, когда выписку дадут, и чтобы мы уже отсюда отчалили. Сейчас в отель вещи бросим, да поедем на Красную площадь, сын хочет», — сказал он.

По словам мужчины, мальчику еще предстоит сделать много операций. Перед процедурами ребенку нужно пройти домашнюю реабилитацию. После новогодних праздников ему снова придется лечь в больницу. Врачи будут восстанавливать верхнюю губу.

«Может, в этот период коррекцию носа начнут делать, либо уже в следующий раз, когда приедем. Но это все зависит как у него хорошо приживется, тогда будут деть все, и губу верхнюю и коррекцию носа», — сказал отец.

Происшествие случилось в конце апреля. Две хаски напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. В итоге ребенку сделали экстренную операцию, но пришитые нос и губа не прижились. Врачи вводили маленького пациента в кому. Сначала его экстренно отвезли в Краснодар, а потом в Москву.

Владельцу хаски, напавших на ребенка, предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На допросе он признался, что животные были голодными.