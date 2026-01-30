Сегодня 14:31 Тайна Усольцевых вот-вот раскроется. Поиски семьи снова возобновили — в СК что-то знают? 0 0 0 Фото: Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram, РИА Новости Происшествия

В Красноярском крае вновь заговорили о семье Усольцевых — Ирине, Сергее и их пятилетней дочери, которые бесследно исчезли в сентябре прошлого года в суровом Кутурчинском Белогорье. Спустя несколько месяцев поиски возобновились по официальному поручению следствия. Почему дело до сих пор не закрыли и какие версии сейчас рассматривают эксперты и общественность?

Плановая работа или новые улики? В конце января 2026 года Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю официально объявило о возобновлении поисковых работ. В пятницу и субботу, 30 и 31 января, спасатели вновь прочесывают территорию у деревни Кутурчин Партизанского района. В региональном Следкоме в беседе с NGS24.RU пояснили, что мероприятия по поискам — плановые. Обследоваться будут несколько конкретных участков. «Мы должны выполнять плановые мероприятия в рамках расследования. <…> Они расчертили на карте, что сегодня обследуют один участок, завтра — другой. Еще хотят осмотреть пещеры», — рассказали в правоохранительных органах о работе спасателей. Несмотря на плановость, сам факт продолжения поисков в зимних условиях спустя долгое время после исчезновения говорит о многом. Во-первых, дело остается в активной фазе. Во-вторых, вероятно, остались неотработанные версии, требующие проверки.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Могли ли Усольцевы выжить в тайге? Шансов на то, что Усольцевы смогли оставаться в живых на протяжении несколько месяцев, заблудившись в тайге, немного. По словам альпиниста и спасателя Дениса Киселева, это нереально без укрытия или чужой помощи. «Без надежного укрытия, зимовья или помощи извне, если просто лес, то выжить на подножном корме в течение длительного времени невозможно», — сказал он в беседе с NEWS.ru. Киселев добавил, что Усольцевы теоретически могли бы выйти к людям, но в этом случае им хватило бы и месяца, а с сентября прошло слишком много времени. Руководитель «ПримПоиска» Кристина Вульферт согласилась со сложностью условий, в которые могло угодить семейство, но оставила минимальный шанс, сообщило РИА «Новости». Она указала, что при хорошей подготовке супруги и ребенок все-таки могли спастись.

Тут должно сложиться много факторов: подготовленная избушка (зимовье), наличие лекарств, умение выживать и добывать еду в таких условиях и так далее. Пока люди не найдены, принято их считать живыми. Кристина Вульферт

Она добавила, что история действительно сложная, но чудеса иногда случаются даже в подобных случаях. Все версии исчезновения: от трагедии до умышленного побега Впрочем, далеко не все верят, что Усольцевы действительно пропали во время похода. За время расследования в Сети распространилось много совсем иных версий загадочного исчезновения семьи. И надо признать, некоторые из них весьма реалистичные.

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Основной версией все же остается несчастный случай. Усольцевы могли заблудиться или столкнуться с хищниками, пострадать от резкого ухудшения погоды, упасть в водоем или получить травмы, сделавшие дальнейшее передвижение невозможным. Кроме того, семейство могло свернуть с основного безопасного маршрута из-за желания Ирины посмотреть малоизвестный мистический объект — камень желаний у горы Мальвинка. Сложный рельеф и отсутствие связи в этой местности делают такой сценарий правдоподобным, но не отвечают на вопрос о том, почему за столько времени поисков не удалось найти ни тел, ни каких-либо других следов. Бывший друг Сергея Усольцева Валентин Дегтярев выдвинул криминальную версию случившегося, которая ужаснула многих. По его словам, отец семейства мог убить своих домочадцев и затем покончить с собой.

Фото: РИА «Новости»

Валентин заявил, что Сергей увлекался посещением религиозной общины с неоднозначной репутацией. Мужчина побывал на одном из таких собраний и остался под впечатлением. «Началось беснование. Люди принялись кричать, впали в неистовство. Их поведение было неуместным, словно на каком-то рок-концерте из 60-х. Фанатики», — сказал Дегтярев. Самой сенсационной гипотезой стала осознанная инсценировка исчезновения. Ее питают несколько фактов. Во-первых, у Сергея Усольцева обнаружились крупные долги по кредитам. Во-вторых, его 17-летний сын от первого брака вместе с матерью живет в США, а значит, теоретически это открыло путь для иммиграции по программе воссоединения семьи.

Интересно Если выяснится, что Усольцевы действительно инсценировали собственную пропажу, с них могут взыскать компенсацию за расходы на поисково-спасательные работы. Такого закона нет, однако соответствующее решение может принять суд в случае собранных следствием доказательств умышленного обмана. Возможен гражданский иск о возмещении убытков, которые понесло государство.

Помимо Соединенных Штатов, пропавшие супруги вместе с маленькой дочерью могли отправиться в Таиланд. Всплыло старое интервью Сергея, в котором он рассуждал о желании перебраться в эту азиатскую страну. Кроме того, недавно даже появились новости о том, что Усольцевых якобы видели на Пхукете.