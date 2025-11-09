Семью Усольцевых заподозрили в бегстве в США

Бесследно пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла сбежать в США. Об этом News.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

Он допустил, что семейство отправилось в Соединенные Штаты к сыну Сергею, покинув Россию через третьи страны — Казахстан или Монголию.

«В США работает программа по воссоединению с семьей. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», — заявил он.

Игнатов добавил, что российская сторона могла бы запросить в аэропортах Казахстана и Монголии записи камер видеонаблюдения. Но это нужно было делать раньше, поскольку с момента исчезновения прошел месяц, поэтому записи могли не сохраниться.

«Могу предположить, что это нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты, которые нужно было выплатить до 14 ноября. Усольцев был далеко не простой человек, сотрудничал с Америкой с конца 1990-х», — заключил криминалист.

Поисковые отряды проверили более девяти квадратных километров тайге, следов пропавших не обнаружили.