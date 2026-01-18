Сегодня 22:07 Тайна камня желаний. Как мистический объект мог завести семью Усольцевых в ловушку 0 0 0 Фото: Razmik Zackaryan / www.globallookpress.com Общество

Тайна исчезновения в сентябре 2025 года семьи Усольцевых в горах Красноярского края продолжает будоражить общественность. Прошли месяцы интенсивных поисков, но Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь словно растворились в суровом Кутурчинском Белогорье. Вместо ответов следствие и волонтеры находят лишь новые версии, и одна из них, связанная с местной туристической легендой, кажется особенно тревожной. Речь о малоизвестном «камне желаний», который, возможно, стал роковой точкой в маршруте пропавшей семьи.

Почему Усольцевы могли свернуть с тропы Изначальная версия, что Усольцевы отправились к популярной среди походников скале Буратинка, в итоге стала вызвать сомнения у поисковиков. Свидетели, вышедшие на маршрут с разницей в полчаса, их не встретили, и этот факт заставил искать альтернативную версию. Как рассказала в беседе с ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова, ответ может таиться в словах самой Ирины Усольцевой. «Мы объективно понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. <…> Мы предполагаем, что, скорее всего, потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там „камень желаний“, который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — рассказала Сырымбетова.

Фото: РИА «Новости»

Что представляет собой это место, ради которого семейство, возможно, свернуло с безопасной тропы навстречу неизвестности?

Что известно о камне желаний у Мальвинки Опрошенные журналистами местные гиды описывают его довольно скупо: непримечательный булыжник треугольной формы, стоящий у тропы. Для профессионалов — это просто ориентир. «Широкой известности у этого „камня желаний“ нет, как нет и каких-то легенд о нем. Вероятно, новодельная придумка экскурсоводов», — отметил в беседе с aif.ru альпинист Алексей Кулеш. Однако именно такие новоделы часто и становятся магнитами для туристов, жаждущих не просто красивых видов, а некоего сакрального опыта. В соцсетях и устных пересказах подобные объекты быстро обрастают мистическим ореолом.

Фото: РИА «Новости»

Так на камне в довольно быстрые сроки стали появляться символические монетки, ленточки и записки с желаниями. Вероятно, Усольцева тоже захотела загадать что-то свое. И это на первый взгляд безобидное решение могло обернуться катастрофическими последствиями.

Почему смена маршрута стала критичной Маршрут на Мальвинку, где находится камень, считается более сложным и менее популярным, чем тропа на Буратинку. Меньше людей — значит, меньше шансов на помощь в случае ЧП. Рельеф там коварнее, а погода в конце сентября в Красноярском крае — абсолютно непредсказуема. В горах в это время года в регионе днем может быть около +15 градусов, а ночью — заморозки с мокрым снегом и густым туманом, который полностью дезориентирует. Кроме того, в этих локациях не ловит мобильная связь. Семья с маленьким ребенком, решившая сымпровизировать с маршрутом, могла недооценить эти риски и угодить в смертельную ловушку. Обсуждаются версии с падением в труднодоступное ущелье и переохлаждением из-за внезапной метели.

Фото: РИА «Новости»

Однако полное отсутствие следов — ни вещей, ни обрывков одежды — делает каждую из этих гипотез загадочной.

Следствие: от криминала к неосторожной ошибке Первоначально следователи не исключали криминальную версию случившегося с Усольцевыми. Но новый возможный поворот с камнем желаний привнес важный психологический нюанс в эту историю. Если эта версия верна, то выходит, что прогулка, с которой не вернулось семейство, из дисциплинированного спортивного похода превратилась в непродуманный променад с элементом спонтанности. И эта небрежность в условиях суровой природы могла действительно стать фатальной. Возможно, весной, когда погода позволит возобновить поисковые работы, эта загадка наконец будет разгадана. Но камень желаний на Мальвинке для многих из символа надежды и осуществления желаний теперь превратился в мрачное напоминание о том, как тонка грань между увлекательным приключением и необратимой легкомысленностью.