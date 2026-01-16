Друг пропавшего бизнесмена Усольцева выдвинул страшную версию его исчезновения

Друг Усольцева предположил, что он мог убить всю семью и покончить с собой

Бизнесмен Сергей Усольцев, пропавший в тайге прошлой осенью вместе с семьей, мог убить своих домочадцев и затем покончить с собой. Такую версию выдвинул в разговоре с aif.ru выдвинул его бывший друг Валентин Дегтярев.

Он рассказал, как Усольцев однажды пригласил его на собрание религиозной общины. Валентин — атеист, но ради друга согласился сходить. Однако увиденное настолько испугало его, что мужчины перестали общаться.

«Началось беснование. Люди принялись кричать, впали в неистовство. Их поведение было неуместным, словно на каком-то рок-концерте из 60-х. Фанатики», — заявил Дегтярев.

Он добавил, что Усольцев верил в вечную жизнь погибших в горах. Видимо, тела самого Сергея, жены и дочери найдут весной или летом, когда растает снег, если их до этого не растащат дикие звери, подытожил мужчина.

Ранее Следственный комитет сообщил, что пропавшая семья в день исчезновения планировала добраться до горы Мальвинка, чтобы найти там «камень желаний».