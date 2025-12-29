Сегодня 14:02 Из Сибири на Пхукет. Как загадочный след семьи Усольцевых привел в Таиланд 0 0 0 Фото: Nathalie Jamois, Путь в Любовь. Ирина Усольцева / www.globallookpress.com Происшествия

Больше трех месяцев поисков, десятки километров прочесанной тайги, сотни волонтеров и спасателей, а загадка исчезновения семьи Усольцевых остается нераскрытой. Куда пропали Сергей и Ирина вместе с маленькой дочерью, отправившись в, казалось бы, несложный поход? Ответ, как выяснилось, может лежать не в заснеженных лесах Сибири, а за девять тысяч километров — под палящим солнцем Таиланда.

Ледяной тупик: почему прекратили поиски в тайге Масштабную поисковую операцию в Кутурчинском Белогорье пришлось свернуть еще в конце ноября из-за суровых погодных условий. Упавшая температура, порывы ветра до 25 метров в секунду, превратившийся в лед склон создали рискованные условия даже для самих спасателей. Активную фазу работ официально приостановили до весны. Но пауза в этой истории наступила лишь на местности. В информационном поле начался настоящий шторм. Отсутствие тел, личных вещей и каких-либо внятных следов заставило многих усомниться в изначальной версии о несчастном случае. На первый план вышла теория, объясняющая все странности одним смелым предположением: семья не погибла, а инсценировала исчезновение.

Фото: КГКУ «Спасатель"/Telegram

Американский след и украинские документы Поначалу заговорили о том, что Усольцевы могли подделать документы и сбежать в Соединенные Штаты. Ключевой фигурой в этой версии стал 17-летний сын Сергея от предыдущего брака — Матвей. После развода родителей юноша вместе с матерью и ее новым мужем-американцем перебрался в Ричмонд (штат Вирджиния). Связь с папой мальчик продолжал поддерживать, а значит, у Усольцевых был шанс использовать программу воссоединения семьи, чтобы перебраться за океан. Быстро нашлась и причина такого поступка: у отца семейства были долги. По словам криминалиста Михаила Игнатова, Сергей должен был выплатить крупные кредиты в срок до 14 ноября. Адвокат Александр Карабанов добавил, что в подготовке побега могла участвовать украинская сторона, предоставившая поддельные паспорта. «Заранее готовятся новые комплекты документов. Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены», — пояснил он. На конец декабря версия о переезде Усольцевых в Соединенные Штаты не получила никаких подтверждений. Зато стала набирать обороты другая, связанная с Азией.

Фото: РИА «Новости»

Тайное бунгало на Пхукете вместо США? Таиланд возник в этой истории не на пустом месте. Всплыло интервью, которое Сергей Усольцев дал еще в 2015 году. Тогда он активно рассуждал о вероятности переезда в эту страну. «А не проще с деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?» — задавался вопросом мужчина. И вот накануне от журналистов телеканала «Россия 1» поступила сенсационная информация: Усольцевых видели на Пхукете. Корреспондент Кирилл Попов провел опрос на пляже Банг Тао — излюбленном месте отдыха россиян. Он показывал отдыхающим фотографию пропавшего семейства. В итоге снимок привлек внимание местного таксиста. «Этих людей я, кажется, видел на пляже. Она (женщина с фото) говорила: „Сережа“», — сказал мужчина. Выяснились и другие любопытные детали. Похожие на Усольцевых люди некоторое время жили в уединенном бунгало вдали от основных туристических локаций, вели скрытный образ жизни и неожиданно съехали еще до окончания срока аренды домика.

Фото: Nathalie Jamois / www.globallookpress.com

По словам экспертов туриндустрии, въехать на территорию Таиланда тайно у семейства вряд ли бы получилось, пишет aif.ru. Хотя сам въезд в страну для россиян безвизовый (на 60 дней с возможностью продления до 90), любое пересечение границы фиксируется пограничным контролем. Кроме того, за нелегальное пребывание иностранным гражданам грозит депортация.

Официальная позиция следствия Несмотря на многочисленные спекуляции и предположения, официальное расследование пока не подтверждает версию о побеге за границу. «Расследование дела об исчезновении Усольцевых за пределы Красноярского края не выходило», — сказала aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Правду, возможно, откроет время и весеннее таяние снегов в Красноярском крае. Или же неожиданная находка в тысячах километров от него.