Поисковики назвали наиболее вероятную причину исчезновения семьи Усольцевых

Наиболее вероятная причина пропажи семьи Усольцевых — несчастный случай. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

«Горы — это очень сложно. Там можно пойти в прекрасную погоду, но она за несколько часов может так измениться, что ты даже не ожидал», — заявила она.

По ее мнению, искать пропавших или их тела будет проще, когда сойдет снег.

Поиски семьи, пропавшей в конце сентября в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае, возобновили по требованию регионального управления Следственного комитета.

Ранее бывший друг главы семейства — бизнесмена Сергея Усольцева — предположил, что тот мог убить всю семью и затем покончить с собой. По его словам, Сергей был активным прихожанином некоей религиозной общины и верил в то, что пропавшие в горах будут жить вечно.