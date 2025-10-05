Погибшие на Вилючинском вулкане: кто они и почему решили покорить опасную вершину
Shot: на Вилючинском вулкане погиб опытный альпинист Виктор Вавиленок
Камчатские спасатели 5 октября эвакуировали единственную выжившую туристку с Вилючинского вулкана. Ее передали медикам. Состояние альпинистки оценивается как средней тяжести, она получила сильное переохлаждение. Двое других участников восхождения — мужчина и женщина — погибли от полученных травм после падения с вулкана. Как проходила поисково-спасательная операция и почему туристы пренебрегли правилами безопасности — в материале 360.ru.
Трагедия на Вилючинском вулкане произошла накануне. Когда туристы пытались подняться на вершину, которая была закрыта для посещений с 1 июля, с обрыва сорвались три человека. Группа не была зарегистрирована в спасательных службах. Альпинисты получили сильные травмы рук и не могли самостоятельно спуститься. Двое человек погибли.
Один из пострадавших связался со службой «112». Спасатели и медики отправились к месту происшествия на вертолете Ми-8. В то же время к вулкану направилась наземная группа из 23 специалистов.
Камчатка и вся страна с волнением ждали новостей. Позже появилась информация о приостановке поисков из-за плохой погоды. Но министр по ЧС Камчатки Сергей Лебедев опроверг эти сведения.
«Спасатели идут наверх на высоту 2280 метров, они ни секунду не останавливаются», — сообщал Лебедев.
Спасатели нашли двух туристов, сорвавшихся с вулкана. Им оказали экстренную помощь и готовили к эвакуации.
«Спасатели дошли до двух пострадавших. Ищут третьего. Спасательная операция продолжается. Основная группа поднимается. Спасатели идут выше в поисках третьего туриста. Начинаем подготовку к спуску пострадавших», — писал Лебедев.
Казалось, что все обошлось: они выжили, но получили тяжелые травмы. Поиски третьей участницы группы продолжались. К тому времени в спасательной операции участвовали уже 45 человек.
Но после появилась тревожная новость — один из альпинистов умер. Как сообщил aif.ru, причиной стало внутреннее кровотечение. Его спутница находилась в тяжелом состоянии. Рядом с ней оставались четверо спасателей.
Выжившая в смертельном восхождении на камчатский вулкан
Затем спасатели нашли и третью участницу группы. Специалисты начали спуск на высоту 1500 метров, где их ждали медики центра медицины катастроф. Погодные условия и крутизна склона усложняли задачу.
Ночью пришла еще одна трагическая весть. Вторая женщина, пострадавшая на Вилючинском вулкане, скончалась от полученных травм.
Вторая пострадавшая тоже погибла. Множественные травмы. Третью спускают на носилках к медикам на 1500. Сама она идти может, но устала. Поэтому на носилках. Очень скользко, ветер и крутой склон. Операция спасательная продолжается.
Сергей Лебедев
Спасатели спустили выжившую туристку к подножию вулкана 5 октября. Ее передали медикам центра медицины катастроф. Травм у женщины не было, но она сильно замерзла. Туристку госпитализировали.
Что известно о погибших при восхождении на Вилючинский вулкан
При восхождении на вулкан Вилючинский погиб опытный альпинист Виктор Вавиленок и 27-летняя девушка, с которой он был в связке. Он был членом Федерации альпинизма России и Камчатской федерации альпинизма и скалолазания, сообщил Telegram-канал Shot.
Знакомые рассказали, что он часто ходил в походы на Камчатку. Последний раз это было в апреле, когда он поднялся на Ключевскую сопку и снял кадры кратера вулкана.
Виктор в качестве гида сопровождал двух туристок 27 и 34 лет. При этом маршрут на вулкан официально закрыт с июля 2025 года из-за частых камнепадов.
«Вместе с ним сорвалась 27-летняя женщина, она скончалась позже из-за множественных травм; 34-летнюю женщину доставили в больницу: она не получила серьезных травм, но сильно переохладилась», — сообщил Shot.
Знакомая погибшего туриста рассказала aif.ru, что он был хорошо подготовлен к походу. Однако причина, по которой он решил отправиться на вулкан в плохую погоду, остается неизвестной.
Маршрут действительно сложный и опасный. На Вилючинский ходят край до 20 июня. Когда сходит снежок, он становится опасным. Там сыпучая порода. Держаться не за что. Когда есть снег, можно зарубиться ледорубом и встать более надежно на кошки. Сейчас там сыпучая порода превратилась в наждачку из камней и льда. Плюс вчера был очень сильный ледяной ветер. Там даже очень подготовленным альпинистам сейчас не нужно подниматься. Опасно.
знакомая погибшего туриста
Предварительно, альпинисты могли сорваться с горы из-за плохой погоды и не удержаться на склоне из-за размытого снегом пути.
Известный камчатский альпинист, «Снежный барс» Александр Биченко, который воспитал не одно поколение гидов, предположил в беседе с МК, что несчастный случай мог произойти на выходе на предвершинное плечо, известном как «ворота». Этот участок проходит по узкой щели с уклоном в 45 градусов.
Оттуда постоянно срываются люди. Там разбилось уже три снегохода. И эта группа, видимо, спускалась, и ребята сорвались. Нарушили страховку. Один сорвался, дернул второго, третьего. А лететь там можно вниз метров 500-600. Да, полкилометра пролетают люди. Это происходило и на моих глазах.
Александр Биченко
камчатский альпинист
По словам эксперта, когда к Вилючинскому вулкану сделали дорогу, восхождения на него стали очень популярными. Стали идти все подряд — подготовленные, неподготовленные.
«В общем, вулкан раскрутил сам себя, потому что стал легкодоступен, с Петропавловска-Камчатского до него можно доехать за три часа», — уточнил он.
Биченко рассказал, что на Вилючинский вулкан часто организуют восхождения для обычных туристов и проводят коммерческие походы. При этом еще 15 лет назад там не было туристических маршрутов — только альпинистские.
Министр по ЧС Камчатки Сергей Лебедев подчеркнул, за лето с Вилючинского вулкана трижды спасали туристов. Нынешний случай оказался четвертым. При этом после землетрясения 30 июля на вулканы не рекомендовано подниматься вообще.
«Постоянные афтершоки могут быть причиной камнепада, обвала и, как следствие, срыва связки. Одним словом, совершенно очевидно, что ходить на вулканы сейчас не надо. Тем более в составе незарегистрированной группы и тем более при отсутствии разрешения на посещение вулкана. Крайняя группа туристов не имела ни того, ни другого. Погибли люди. <… > Неужели мало знаков, указывающих на недопустимость нарушения правил здравого смысла?» — указал он.
Министр призвал путешественников беречь себя, спасателей и работников ТЦМК. Он напомнил, что любая спасательная операция — это труд множества людей.
Следственный комитет начал проверку после смерти туристов во время восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке.