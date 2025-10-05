Погибшие на Вилючинском вулкане: кто они и почему решили покорить опасную вершину

Камчатские спасатели 5 октября эвакуировали единственную выжившую туристку с Вилючинского вулкана. Ее передали медикам. Состояние альпинистки оценивается как средней тяжести, она получила сильное переохлаждение. Двое других участников восхождения — мужчина и женщина — погибли от полученных травм после падения с вулкана. Как проходила поисково-спасательная операция и почему туристы пренебрегли правилами безопасности — в материале 360.ru.

Трагедия на Вилючинском вулкане произошла накануне. Когда туристы пытались подняться на вершину, которая была закрыта для посещений с 1 июля, с обрыва сорвались три человека. Группа не была зарегистрирована в спасательных службах. Альпинисты получили сильные травмы рук и не могли самостоятельно спуститься. Двое человек погибли.

Один из пострадавших связался со службой «112». Спасатели и медики отправились к месту происшествия на вертолете Ми-8. В то же время к вулкану направилась наземная группа из 23 специалистов.

Камчатка и вся страна с волнением ждали новостей. Позже появилась информация о приостановке поисков из-за плохой погоды. Но министр по ЧС Камчатки Сергей Лебедев опроверг эти сведения.

«Спасатели идут наверх на высоту 2280 метров, они ни секунду не останавливаются», — сообщал Лебедев.

Спасатели нашли двух туристов, сорвавшихся с вулкана. Им оказали экстренную помощь и готовили к эвакуации.

«Спасатели дошли до двух пострадавших. Ищут третьего. Спасательная операция продолжается. Основная группа поднимается. Спасатели идут выше в поисках третьего туриста. Начинаем подготовку к спуску пострадавших», — писал Лебедев.

Казалось, что все обошлось: они выжили, но получили тяжелые травмы. Поиски третьей участницы группы продолжались. К тому времени в спасательной операции участвовали уже 45 человек.

Но после появилась тревожная новость — один из альпинистов умер. Как сообщил aif.ru, причиной стало внутреннее кровотечение. Его спутница находилась в тяжелом состоянии. Рядом с ней оставались четверо спасателей.