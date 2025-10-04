СК начал проверку после гибели туриста на вулкане Вилючинский на Камчатке

Следственный комитет проводит проверку после гибели туриста во время восхождения на вулкан Вилючинский в Камчатском крае. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства .

По данным следствия, 4 октября группа из трех человек поднималась на склон вулкана, когда участники получили травмы и запросили помощь у спасателей. Один из альпинистов скончался на месте, остальных эвакуировали. Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. Сейчас ее спускают к отметке 1500 метров, где дежурят медики Центра медицины катастроф. В ведомстве уточнили, что операция осложнена наледью и крутым рельефом.

По информации Минздрава Камчатского края, один альпинист погиб от травм, двое пострадавших находятся в процессе эвакуации — одному требуется медицинская помощь, второй чувствует себя удовлетворительно. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, в Камчатском крае объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможных землетрясений.