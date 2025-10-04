Сорвавшаяся с камчатского вулкана альпинистка умерла

Туристка, которая сорвалась вместе со своим мужем с Вилючинского вулкана на Камчатке, умерла от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Несколькими часами ранее мы сообщали, что погиб мужчина, который сорвался вместе с женщиной», — отметили в ведомстве.

Спасатели спускают третью участницу группы, которая поднималась на высоту 1500 метров, где ее ждут медики центра медицины катастроф. В отличие от других, туристка удержалась на склоне, но из-за сильного обледенения не могла спуститься.

Ведомство уточнило, что в спасательной операции задействовали более 40 человек: сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», врачей центра медицины катастроф и волонтеров.

Спасательную операцию осложняли наледь и крутой рельеф. Следственный комитет после гибели туриста начал проводить проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.