Сегодня 13:10 Обвалы могут произойти в любую секунду. Появились подробности ЧП с туристами на Камчатке Министр по ЧС Лебедев: нельзя подниматься на вулканы при землетрясениях 0 0 0 Происшествия

Камчатка

Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке и получили серьезные травмы. На помощь пострадавшим вылетел вертолет со спасателями. Подробности ЧП — в материале 360.ru.

В 16:55 по местному времени поступило сообщение о происшествии на Вилючинском вулкане. Во время восхождения три человека сорвались и получили переломы рук, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев. Маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.

Не рекомендуется подниматься на этот вулкан. Группа, разумеется, не была зарегистрирована. Сейчас полетаем, спасем всех… Жаль, что никто в толк брать не хочет: идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему ходить. Сейсмоопасная ситуация в крае… Обвалы могут быть в любую секунду. ЧС по этому поводу введен. Сергей Лебедев министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края

В Камчатском крае объявлена чрезвычайная ситуация из-за землетрясения. В регионе продолжаются афтершоки, некоторые из которых достигают шести баллов, подчеркнул Лебедев. В связи с этим находиться на горах в это время крайне опасно. «Это не шутки. Не дай бог, на вулкане тряханет — камнепад и все остальное. Последствия могут быть гораздо серьезнее. Поэтому призываю всех: не надо лазить на вулканы до решения ситуации с сейсмоопасностью. Это крайне опасно», — заявил министр по чрезвычайным ситуациям.

На помощь пострадавшим прибыл вертолет Центра медицины катастроф с медиками и спасателями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Также к месту происшествия направилась наземная группа Камчатского спасательного центра на высокопроходимой технике.

Ситуация по туристам развивается следующим образом: вертолет приземлился, высадил спасателей, медиков и ушел, потому что уже темно. Спасатели поднимаются наверх с полутора тысяч метров, с ними медики. Сейчас они дойдут до пострадавших, на какой они точно высоте, пока неизвестно. Сергей Лебедев министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края

Затем начнется спуск пострадавших вниз. Пока решается вопрос об эвакуации и способе транспортировки людей с подножия вулкана, добавил Лебедев.

Наземная группа спасателей движется в ту же сторону для поддержки. Также задействован второй эшелон. «Очень непростая и небыстрая операция», — подчеркнул министр. Позже стало известно, что поиски пострадавших при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке приостановили. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона. «Не нашли, медики остались вместе со спасателями на вулкане до утра», — сказал собеседник агентства. Вертолет вернется утром.