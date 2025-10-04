Один из сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке туристов погиб

Один из туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке, погиб. Об этом сообщили РЕН ТВ в пресс-службе краевого МЧС.

Его спутница серьезно ранена. Рядом с ней четверо спасателей.

Еще двое спасателей продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону, — рассказали в ведомстве.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев во «ВКонтакте» сообщил, что спасатели нашли двух пострадавших альпинистов на вулкане Вилючинский на Камчатке.

«Спасатели дошли до двух пострадавших. Ищут третьего. Спасательная операция продолжается. Основная группа поднимается», — написал он.

Три альпиниста 4 октября сорвались с вулкана Вилючинский, куда маршрут официально закрыт с 1 июля 2025 года. Пострадавшие получили серьезные травмы рук и ног. Группа, в которой всего было шесть человек, не зарегистрировалась. Кроме того, в Камчатском крае объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможных землетрясений. В регионе продолжаются афтершоки, некоторые из которых достигают шести баллов, есть риск обвалов.