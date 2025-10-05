Спасатели на Камчатке эвакуировали выжившую туристку
Камчатские спасатели эвакуировали с Вилючинского вулкана выжившую туристку. Подробности операции сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Ночью медики на высоте 1500 метров осмотрели женщину, она получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Туристку на носилках спустили к подножью Вилючинского вулкана, там передали врачам», — сообщила пресс-служба ведомства.
Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В ней участвовали более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.
Трое туристов сорвались с вулкана Вилючинский накануне и получили серьезные травмы. Мужчина и женщина скончались на месте, третью туристку удалось спасти. Группа не была зарегистрирована.
По сообщению МЧС Камчатки, маршрут на Вилючинский вулкан закрыт с 1 июля 205 года. На Камчатке объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения и продолжающихся афтершоков.