Первая катастрофа «Лайнера мечты». Что известно о Boeing 787, который считают самым надежным и безопасным

Падение лайнера Boeing 787 Dreamliner в Индии вызвало множество вопросов. О причинах гадают все — от простых обывателей до экспертов. Что известно о самолете и его характеристиках, почему его называют одним из самых надежных аппаратов, а также что могло стать причиной авиакатастрофы в Индии — в материале 360.ru.

Начало истории Boeing 787 Dreamliner — это семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных турбореактивных пассажирских самолетов. Разработка Dreamliner началась в 2004 году и стоила компании Boeing семь миллиардов долларов. Boeing 787 по большей части состоит из композитных материалов — в нем 32 тонны углепластика. Его вес на 20% меньше, чем у лайнера такого же размера с алюминиевыми конструкциями. Boeing 787 Dreamliner стал первым подобным коммерческим авиалайнером.

Фото: Liu Yang/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Первый полет самолета сдвигался несколько раз, по плану лайнер должен был подняться в небо в мае 2007-го, но первый полет Dreamliner совершил только в 2009 году. Среди основных причин задержек — нехватка крепежных элементов, проблемы с системами управления полетами и литий-ионными аккумуляторами. Первые поставки начались в 2011 году. Проблемы с батареями не удалось исправить даже на этапе эксплуатации, в 2013 году полеты этой серии Boeing приостановили — неисправности с аккумуляторами приводили к пожарам на борту. Из-за проблем в контроле качества крепежных элементов поставки почти полностью прекратились с января 2021 года по август 2022 года. По данным на апрель 2025 года, Boeing 787 Dreamliner перевез более одного миллиарда пассажиров за неполные 14 лет эксплуатации. Мировой парк этих лайнеров насчитывает 1189 бортов, они совершили около пяти миллионов полетов и набрали более 30 миллионов летных часов.

Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com

Технические характеристики Boeing 787 Летные характеристики: Дальность полета: 13 620 километров

Крейсерская скорость: 910 километров в час Двигатели: 2 x General Electric GEnx-1B, или 2 x Rolls-Royce Trent 1000 Размеры: Размах крыла: 60 метров

Длина самолета: 57 метров

Высота самолета: 17 метров

Ширина салона: 5,49 метров Число мест: Пассажиров: максимально — 250, в двухклассной компоновке — 210

Фото: РИА «Новости»

Версии о причинах падения Падение Boeing 787 в Индии — это первая авиакатастрофа Dreamliner. По словам летчика первого класса Андрея Литвинова, это очень надежные и безопасные самолеты. В беседе с 360.ru он отметил, что делать выводы рано, но судя по кадрам падения лайнера, причина может быть в двигателе. «Что-то подсказывает мне — кадры, которые я видел — что там, скорее всего, потеря тяги двигателя. То ли отказ двигателя… Но сомневаюсь я, что это ошибка пилота», — поделился мнением летчик.

Фото: UNI/XinHua / www.globallookpress.com

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с 360.ru также отметил надежность Dreamliner, с которым ранее проблем не было. Эксперт при этом добавил, что в Индии довольно тяжелые условия для полета: сильная жара, сдвиги ветра, горы — все это влияет на условия полетов. «В данном случае очень маловероятно, что отказали оба двигателя. Судя по видео, произошло два варианта: или возможно попадание птиц, что уменьшило тягу двигателя, или что шасси не были убраны. То есть мое предположение, что второй пилот у него не очень был опытный. Он мог вместо команды убрать шасси убрать механизацию, закрылки, потому что просадка характерна уменьшению подъемной силы на крыле. При ранней уборке закрылков в недостаточной скорости происходит просадка самолета», — пояснил специалист.

Фото: UNI/XinHua / www.globallookpress.com

Взлеты и посадки — в чем сложность Собеседники 360.ru признали, что взлет и посадка лайнера — самые сложные моменты полета, именно в эти периоды возможны ошибки, которые могут привести к катастрофе. «Во-первых, надо именно разогнаться, оторваться от земли не так просто. Для этого нужно рассчитать все скорости, все погодные условия учесть. И то же самое на посадке. Довольно сложный процесс посадки, потому что, во-первых, здесь опыт нужен, здесь нужны очень хорошие навыки у пилотов. Плюс сложные погодные условия — и боковые ветра, и сдвиги ветра, и погодные условия от тумана до дождей», — пояснил Романов.

Фото: UNI/XinHua / www.globallookpress.com

Жесткие посадки, задымление и технические неисправности Крупных инцидентов с Boeing 787 Dreamliner за последние годы становится все больше. И если крушение в Индии — первое настолько серьезное происшествие, то жесткие посадки, отмены рейсов по техническим причинам, задымления уже случались. В 2016 году пассажирский Boeing 787 Dreamliner японской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Куала-Лумпура из-за проблем с правым двигателем. Пилоты посадили самолет на одном двигателе. На борту, помимо экипажа, находились 203 пассажира, никто не пострадал.

В 2018 году Boeing 787 Dreamliner совершил экстренную посадку в канадском Икалуите. Кабину пилотов начал заполнять дым, из-за этого пришлось посадить самолет, пострадал один человек. В январе 2025 года в Нигерии Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines совершил жесткую посадку, пострадали два члена экипажа и четыре пассажира, 27 человек получили легкие травмы. Причиной происшествия стали технические неисправности лайнера. Крушение лайнера в Индии стало самой крупной катастрофой с Boeing 787 Dreamliner. Самолет упал на жилую застройку, прямо на общежитие студентов-медиков. По предварительным данным, погибли 242 человека.

Фото: РИА «Новости»

Серьезный дефект или несущественная деталь? В 2021 году Boeing приостановил поставку самолетов Dreamliner из-за обнаружения нового дефекта, связанного с отдельными титановыми деталями. Но тогда регулятор и Boeing пришли к заключению, что эта деталь не создает угрозу безопасности для самолетов. Инженер компании Boeing Сэм Салехпур, который проработал в Boeing более десяти лет, в апреле 2024 года заявил о структурных недостатках Dreamliner. Он утверждал, что сам процесс сборки приводит к неправильному соединению частей фюзеляжа, что потенциально грозит разрушением после нескольких тысяч полетов. Представитель Boeing Пол Льюис заявил, что указанные изменения «не повлияли на прочность или безопасность корпуса самолета». Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование и выявило 48 пунктов несоответствия федеральным стандартам лайнеров Boeing 787 Dreamliner. В перечне дефектов упоминались толщина краски, прочность крепления лобового стекла и клапанов шасси. FAA пришло к заключению, что акты проверки качества в Boeing подписывал неквалифицированный персонал.