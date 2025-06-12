Самолет в Индии мог рухнуть из-за птиц

NDTV: пассажирский самолет в Индии мог рухнуть из-за столкновения с птицами

Авиакатастрофа, произошедшая с самолетом авиакомпании Air India, могла быть вызвана столкновением с птицами. Это привело к потере мощности обоих двигателей, сообщил телеканал NDTV .

«На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность», — отметил капитан Саурабх Бхатнагар.

По словам эксперта, взлет прошел успешно, но затем самолет начал снижаться. Это возможно только при потере тяги или подъемной силы. Окончательные причины произошедшего выяснят в ходе расследования.

Бывший командир воздушного судна и авиационный специалист в области безопасности полетов Александр Романов предположил, что самолет в Индии мог разбиться из-за ошибки пилота.

Самолет Воeing 787 Dreamliner, летевший рейсом Ахмадабад — Лондон, упал почти сразу после вылета. Никто из находившихся на борту не выжил. Большинство пассажиров были гражданами Индии, также в самолете были британцы, португальцы и один канадец.

Ранее президент Владимир Путин направил индийскому коллеге Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Ахмадабаде.