Число погибших в катастрофе Air India снизили до 242 человек

Более 240 человек погибли при крушении пассажирского самолета Air India в индийском городе Ахмедабад. О пересмотре числа жертв после трагедии сообщили Reuters местные полицейские.

Как рассказала агентству руководитель полиции Ахмедабада Видхи Чаудхари, ранее озвученная цифра в 294 погибших оказалась завышенной из-за ошибок в подсчетах.

Спасатели и правоохранители запутались в количестве останков, некоторые из них посчитали дважды, другие попали в статистику три раза.

Пресса при этом сообщает другие сведения. По версии The New Indian Express, только на борту авилайнера находились 242 человека, спастись удалось лишь одному.

Самолет упал в жилую застройку, прямо на общежитие врачей. Издание сообщало о гибели 317 человек.

Катастрофа произошла почти сразу после взлета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India.

За штурвалом самолета находился опытный пилот Сумит Сабхарвал, налетавший 8200 часов. Налет его первого помощника составляет 1100 часов.

Экипаж самолета успел послать сигнал о помощи перед катастрофой. На месте уже нашли черный ящик.