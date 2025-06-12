Возможной причиной крушения Boeing назвали ошибку пилота

Причиной крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии могла стать ошибка пилота, но делать выводы пока рано. Об этом 360.ru сообщил председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

«Визуально-то видно, из-за чего все случилось. Скорее всего, вина пилота, но очень преждевременно сейчас судить о чем-то. Пока они хоть что-то не скажут объективно (результаты расследования, черные ящики), рассуждать на основе каких-то видимых данных очень непрофессионально и преждевременно», — отметил эксперт.

Он считает, что авиакатастрофа вряд ли напрямую повлияет на репутацию Boeing.

«Нужно дождаться результатов расследования. Только тогда можно будет понимать, чья это вина: производителя, пилота или эксплуатанта. В целом много разных факторов может быть», — заключил специалист.

Авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что Dreamliner с самого начала эксплуатации преследовали проблемы. Крушение этого воздушного судна станет ударом для Boeing, не исключил специалист.