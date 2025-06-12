Момент крушения самолета в Индии попал на видео

Момент крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии попал на видео. На кадрах видно, как самолет снижается, затем падает в жилой зоне.

Над местом крушения поднялся густой дым, вспыхнул пожар. Самолет был полностью заправлен топливом, что объясняет мощь взрыва.

На борту потерпевшего крушение самолета Air India находились 242 человека. По предварительным данным, воздушное судно направлялось из Ахмадабада в Лондон. Авиавласти Индии уточнили, что на борту потерпевшего крушение самолета находились два пилота и 10 бортпроводников.

Индийская полиция подтвердила факт крушения самолета. Как уточняет Flightradar24, сигнал с пассажирского лайнера исчез менее чем через минуту после взлета. На борту воздушного судна есть выжившие, их увезли в больницу, сообщила телекомпания NDTV.

Генконсульство России в Мумбае сообщало, что россиян на борту, предварительно, не было.