Крушение Dreamliner ударит по Boeing
Авиаэксперт Горбов: крушение Dreamliner ударит по репутации Boeing
К компании Boeing уже давно возникает много вопросов, а крушение ее самолета Dreamliner в Индии вовсе станет ударом по репутации. Таким мнением с 360.ru поделился авиаэксперт, руководитель системного интегратора Евгений Горбов.
Он напомнил, что в Boeing несколько раз были кардинальные перемены и скандалы, в том числе с поставками титана, который не соответствовал нормам качества.
«Ключевой вопрос — были проблемы у компании. Они, конечно же, не могли не отразиться. Плюс они несколько раз проходили пересертификацию своих новых самолетов на соответствие глобальным стандартам безопасности», — отметил специалист.
По его словам, у Dreamliner с момента его запуска наблюдалось большое количество «детских болезней».
Не хочу сказать про ошибку эксплуатанта, но, как мне кажется, ее тоже можно не исключать. То есть, была какая-то ошибка именно в техническом обслуживании лайнера. Все-таки это достаточно сложная машина, и тут банальная человеческая ошибка могла привести к этому.
Евгений Горбов
авиаэксперт
Горбов призвал дождаться результатов экспертизы и вынести из ситуации определенные уроки, чтобы в дальнейшем ЧП не повторилось. Но катастрофа однозначно ударит по компании.
«Даже если сейчас выяснится, что была какая-то проблема со стороны технического обслуживания, которую эксплуатант делает самостоятельно, в любом случае в глобальном контексте это будет удар по репутации Boeing. Однозначно. Потому что все тут же вспомнят те проблемы, которые у них были ранее. В головах людей не всегда эта картинка соотнесется с тем, что тут был виноват не Boeing», — сказал специалист.
Утром 12 июня Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Индии. Борт рухнул недалеко от аэропорта вскоре после взлета. В самолете находились 242 человека.