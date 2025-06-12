Крушение Dreamliner ударит по Boeing

Авиаэксперт Горбов: крушение Dreamliner ударит по репутации Boeing

UNI/Handout via Xinhua
Фото: UNI/Handout via Xinhua/www.globallookpress.com

К компании Boeing уже давно возникает много вопросов, а крушение ее самолета Dreamliner в Индии вовсе станет ударом по репутации. Таким мнением с 360.ru поделился авиаэксперт, руководитель системного интегратора Евгений Горбов.

Он напомнил, что в Boeing несколько раз были кардинальные перемены и скандалы, в том числе с поставками титана, который не соответствовал нормам качества.

«Ключевой вопрос — были проблемы у компании. Они, конечно же, не могли не отразиться. Плюс они несколько раз проходили пересертификацию своих новых самолетов на соответствие глобальным стандартам безопасности», — отметил специалист.

По его словам, у Dreamliner с момента его запуска наблюдалось большое количество «детских болезней».

Не хочу сказать про ошибку эксплуатанта, но, как мне кажется, ее тоже можно не исключать. То есть, была какая-то ошибка именно в техническом обслуживании лайнера. Все-таки это достаточно сложная машина, и тут банальная человеческая ошибка могла привести к этому.

Евгений Горбов

авиаэксперт

Горбов призвал дождаться результатов экспертизы и вынести из ситуации определенные уроки, чтобы в дальнейшем ЧП не повторилось. Но катастрофа однозначно ударит по компании.

«Даже если сейчас выяснится, что была какая-то проблема со стороны технического обслуживания, которую эксплуатант делает самостоятельно, в любом случае в глобальном контексте это будет удар по репутации Boeing. Однозначно. Потому что все тут же вспомнят те проблемы, которые у них были ранее. В головах людей не всегда эта картинка соотнесется с тем, что тут был виноват не Boeing», — сказал специалист.

Утром 12 июня Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Индии. Борт рухнул недалеко от аэропорта вскоре после взлета. В самолете находились 242 человека.

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