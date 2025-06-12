Крушение Dreamliner ударит по Boeing

К компании Boeing уже давно возникает много вопросов, а крушение ее самолета Dreamliner в Индии вовсе станет ударом по репутации. Таким мнением с 360.ru поделился авиаэксперт, руководитель системного интегратора Евгений Горбов.

Он напомнил, что в Boeing несколько раз были кардинальные перемены и скандалы, в том числе с поставками титана, который не соответствовал нормам качества.

«Ключевой вопрос — были проблемы у компании. Они, конечно же, не могли не отразиться. Плюс они несколько раз проходили пересертификацию своих новых самолетов на соответствие глобальным стандартам безопасности», — отметил специалист.

По его словам, у Dreamliner с момента его запуска наблюдалось большое количество «детских болезней».