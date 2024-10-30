«Мясо, кровь». Мать раненого пантерой в Ангарске мальчика ужаснулась при виде сына

Мать ребенка, на которого напала пантера в Ангарске, рассказала, что руководство цирка перед ней даже не извинилось. В интервью 360.ru Светлана заявила, что никто не хочет нести ответственность, но она намерена добиться наказания для виновных.

Собеседница 360.ru сообщила, что в тот день бывший супруг забрал ребенка и не сказал, куда они поедут. По словам женщины, отец не имеет права без нее видеться с мальчиком — так постановил суд, потому что против мужчины ранее возбуждали уголовные дела за вымогательство.

При этом бывший муж неоднократно самовольно забирал ребенка, например, из ясельной группы. Три года, отметила Светлана, она ездила в полицию, к приставам, в опеку, но решить проблему так и не удалось.

«Он у меня взял ребенка в этот день, и я не знала, что они едут в цирк», — пояснила она.

«Первое, что я увидела — своего окровавленного ребенка»

Через время ей позвонил бывший муж, отметила она, и сказал срочно подъехать к цирку. В телефонной трубке Светлана услышала плач сына, но предположила, что он мог упасть на детской площадке, расположенной неподалеку.

«Когда я приехала к цирку, сотрудники меня провели в вагончик. Я, честно, даже не понимала, что произошло. Я говорю: „Что случилось?“ Мне никто ничего не объясняет. <…> И первое, что я увидела — это своего окровавленного ребенка. На лбу у него просто такое рассечение было. Мясо, кровь. Я его схватила на руки, сказала, что нужно самим ехать в травмпункт, не ждать скорой помощи», — поделилась Светлана.

Но скорая уже подъехала, и Светлану с сыном увезли в больницу. Сейчас состояние пострадавшего мальчика нормальное. Ему наложили пять больших швов под наркозом.

«Спит плохо, но держится», — отметила мать.

В цирке сообщили, что в день происшествия вообще не было никаких выступлений, а пантер у них и вовсе якобы нет. По одной из версий, отец мальчика заранее договорился с цирком, чтобы сфотографировать ребенка с животными. Также стало известно, что друг мужчины работает дрессировщиком.

Рыдал и хватался за голову

Светлана отметила, что, когда зашла в цирковой вагончик, заметила мужчину. Она предположила, что он дрессировщик или директор цирка.

«Он на колени упал, плакал, за голову схватился, мне ничего не говорил», — сообщила она.

Женщина ужаснулась при виде сына. По ее словам, рассечение на голове было очень сильным. Если бы хищник схватил мальчика за горло или живот — последствия были бы плачевными.

«Я чуть ребенка не лишилась», — подчеркнула Светлана.

Мать пострадавшего добавила, что из цирка ей даже не позвонили. Никто не извинился, не выразил сочувствия.

«Это бесстыжие люди», — заключила она.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал по всей строгости закона наказать виновных в нападении пантеры на ребенка в цирке. Он предположил, что были грубо нарушены требования безопасности.