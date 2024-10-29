Цирковая пантера чуть не загрызла трехлетнего ребенка во время фотосессии в Ангарске

Цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, происшествие случилось в цирке «Дикий драйв», который приехал в Ангарск на гастроли. В день ЧП представлений не было. Отец мальчика договорился с администрацией, чтобы сфотографироваться с животными.

Когда они делали фотографию с пантерой, хищный зверь набросился на сына. В результате случившегося ребенка госпитализировали со рваными ранами головы. Как заявили в региональном СК, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту случившегося проведут проверку.

Ранее медведица напала на дрессировщика цирке «Счастье» под Калугой. Происшествие случилось во время представления. Животное разнервничалось и набросилось на укротителя. Позже в администрации цирка заявили, что хищница так «играла».