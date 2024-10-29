«Там семейные разборки». Мальчик в Ангарске мог пострадать не от нападения пантеры

Цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка в Ангарске, фотографировавшегося с ней, и чуть не загрызла. Мальчика госпитализировали со рваными ранами головы. Однако представитель шапито «Дикий драйв» в разговоре с 360.ru отверг все обвинения в адрес цирка.

Он заявил, что в заявленный день — понедельник — не было никаких представлений, а пантер в программе и вовсе нет.

«Там просто есть такой момент, что муж с женой разводятся. Что случилось с ребенком, мы пока не можем понять, где он получил такие травмы. Но жена это сделала, потому что муж был вечером в цирке. Просто вечером у друга заехал в цирк с ребенком. И потом все это вылили, что в цирке это произошло. <…> Там семейные разборки, короче, идут», — заявил собеседник 360.ru.

Друг отца пострадавшего мальчика работает дрессировщиком в цирке. Администрация шапито подала заявление в прокуратуру.

Позже надзорное ведомство сообщило, что поставило расследование на контроль. Прокуратура также проверит, насколько законны решения следователя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.