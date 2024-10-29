Мальчику наложили пять швов после нападения пантеры в цирке в Ангарске

Shot: пять швов наложили мальчику, которого покусала пантера в ангарском цирке

Трехлетнему мальчику, которого покусала пантера в цирке в Ангарске, наложили пять швов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Ребенок в больнице», — уточнил источник канала.

В цирке заявили, что в день происшествия не было представлений, а пантеры в их программе якобы отсутствуют.

Животное напало на ребенка в цирке «Дикий драйв», который приехал в Ангарск на гастроли. Причем отец заранее договорился с администрацией, чтобы те провели экскурсию и показали зверей.

Когда мальчика фотографировали с пантерой, она набросилась на ребенка. Хищница привита от бешенства, у нее есть сертификат. Следственный комитет проведет проверку по факту случившегося.