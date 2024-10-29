Дрессировщик Запашный призвал по всей строгости закона наказать виновных в нападении пантеры на ребенка в цирке

История с нападением пантеры на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Иркутской области требует тщательного расследования. Такое мнение выразил в беседе с сайтом телеканала «Звезда» народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Он подчеркнул, что виновный должен быть наказан по всей строгости закона. Артист подчеркнул, что в принципе недопустимо, чтобы дети контактировали с хищниками и были от них на расстоянии, с которого животное может атаковать.

Запашный предположил, что были грубо нарушены требования безопасности. Он также призвал проверить и сам цирк и его руководство и отобрать у них лицензию при обнаружении нарушений.