Дрессировщик Запашный призвал по всей строгости закона наказать виновных в нападении пантеры на ребенка в цирке

История с нападением пантеры на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Иркутской области требует тщательного расследования. Такое мнение выразил в беседе с сайтом телеканала «Звезда» народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Он подчеркнул, что виновный должен быть наказан по всей строгости закона. Артист подчеркнул, что в принципе недопустимо, чтобы дети контактировали с хищниками и были от них на расстоянии, с которого животное может атаковать.
Запашный предположил, что были грубо нарушены требования безопасности. Он также призвал проверить и сам цирк и его руководство и отобрать у них лицензию при обнаружении нарушений.
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