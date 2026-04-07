Испытание большой водой: как Дагестану помогут справиться с небывалым наводнением?

Во вторник, 7 апреля, президент Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане. В режиме видеоконференции российский лидер обсудил с чиновниками обстановку в регионе и меры помощи пострадавшим. Подробности — в материале 360.ru.

Три месячные нормы осадков за день Открывая совещание, глава государства отметил, что Дагестан столкнулся с небывалыми метеоусловиями. Только за один день — 30 марта — в регионе выпало сразу три месячные нормы осадков.

С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось.

Аномальная погода привела к прорыву земляного вала Геджухского водохранилища, за которым последовали эвакуации местных жителей, разрушения и человеческие жертвы. Сильнее всего стихия ударила по Махачкале, Каспийску, Хасавюртовскому и Дербентскому районам. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Наводнение также привело к нарушению электроснабжения, повреждениям дорожной инфраструктуры и опасности схода оползней и селей, из-за которых движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков оказалось затруднено или вовсе прекратилось. Президент призвал постоянно держать ситуацию на контроле. Он отметил, что активную помощь сотрудникам МЧС и других ведомств в ликвидации последствий наводнений оказывают добровольцы и волонтеры.

«Подчеркну: федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения», — подчеркнул Путин. Также российский лидер потребовал держать на контроле эпидемиологическую и санитарную обстановку в районах бедствия и не прекращать работу по оценке ущерба.

Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно.

Режим ЧС По словам главы МЧС Александра Куренкова, всего к ликвидации последствий наводнения привлекли более тысячи человек и 240 единиц техники, из них от ведомства — 230 человек и 57 единиц техники.

Сложившаяся обстановка отнесена к ЧС регионального характера. Пострадавшему населению оказывается всесторонняя адресная помощь, осуществляются меры социальной поддержки, включая финансовые выплаты.

Куренков добавил, что обратиться за выплатами граждане могут как в очном формате, так и через «Госуслуги».

Глава МЧС отметил, что работа по оперативной оценке ущерба ведется вместе с федеральными органами исполнительной власти. По ее результатам в ближайшее время примут решение о повышении статуса ЧС. «На сегодняшний день сил и средств достаточно. В случае ухудшения ситуации мы готовы оперативно нарастить группировку. Обстановка находится на особом контроле», — сказал министр. Небывалый ущерб Всего в зону ЧС попало до полутора миллионов жителей республики, доложил на совещании глава Дагестана Сергей Меликов. Эвакуировали 6229 человек, в том числе 1300 детей. Власти развернули 55 пунктов временного размещения вместимостью более 1800 человек, но реально в них разместились 700 человек, остальные предпочли остаться у родственников. На сегодняшний день остаются подтопленными свыше двух тысяч жилых домов, более 2100 приусадебных участков и 180 участков дорог. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в 200 населенных пунктах. Транспортное сообщение пока остается нарушенным больше чем с 80 населенными пунктами.

Меликов отметил, что значительное влияние на негативные последствия оказала незаконная застройка, повлиявшая на сужение русла рек и дренажных каналов. С этой проблемой будут бороться. Также регион сконцентрировался на помощи пострадавшим.

Сегодня Дагестан — пример того, как беда стирает границы. В республике развернуто 43 пункта сбора гуманитарной помощи, работают благотворительные фонды, более двух тысяч волонтеров вышли на расчистку.

Волонтеры помогают убирать мусор и обломки после разрушений, забирают жителей на надувных лодках из затопленных мест, развозят питьевую воду и выполняют многие другие важные задачи.

Меликов добавил, что значительный ущерб наводнение нанесло агропромышленному комплексу Дагестана. В результате паводков погибло порядка 700 голов крупного рогатого скота, больше 2200 мелкого рогатого скота, свыше 60 тысяч птиц. «При этом <…> эпидемиологическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы. Эпидемиологическая ситуация в регионе на сегодняшний день спокойная», — подчеркнул глава республики. После того, как вода отойдет и появятся необходимые условия, в Дагестане начнут санитарную обработку территорий. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, прогноз на период обработки после освобождения территории от воды выглядит довольно оптимистично, поскольку на подтопленных землях нет скотомогильников и свалок. «На территориях подтопленных нет ни одного скотомогильника, которые всегда доставляют нам много рисков. Нет складов ГСМ, нет полигонов твердых бытовых отходов, нет несанкционированных свалок», — сказала она.

Профилактическая вакцинация Во избежание рисков, связанных со здоровьем местных жителей, в Дагестане начали вакцинацию против инфекционных заболеваний. Об этом на заседании сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Начали вакцинацию по профилактике инфекционных заболеваний. Проводят вакцинацию против гепатита А», — сказал он. Также, по словам Мурашко, используется «Бактериафаг». Вакцину специально передают в Дагестан из близлежащих регионов, из Центра медицины катастроф, а также из резерва. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита вакцин нет. Третья волна По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, впереди у Дагестана — новое испытание. В субботу, 11 апреля, в республике ожидается третья волна паводка. Она затронет реки Джумрут и Самур — а вместе с ними населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши, а также прибрежные города. Днем раньше, 10 апреля, стихия может снова разбушеваться в Чечне и Ингушетии: там объявлено штормовое предупреждение и ожидается порядка 60 миллиметров осадков.