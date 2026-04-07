В Минприроды назвали дату начала третьей волны паводков в Дагестане

Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на совещании по ликвидации последствий паводков в республике.

«Сегодня в 11 утра Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана — это горные районы — ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом плюс гроза. И 11 апреля начнется третья волна паводка», — предупредил он.

Волна затронет реки Джумрут и Самур — населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши, а также прибрежные города. Штормовое предупреждение объявили в Чечне и Ингушетии на день раньше — 10 апреля ожидается 60 миллиметров осадков и более.

Козлов отметил, что в республике построили защитные валы, которые выдержали напор воды до 800 метров в секунду при обычном напоре в 200.

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов уже вылетел на место. Сам министр планирует быть в Дагестане 10 апреля.

