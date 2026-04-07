Меликов назвал число пострадавших от наводнений жителей Дагестана

Число пострадавших от наводнений в Дагестане превысило 6,2 тысячи человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире НТВ .

«У нас всего пострадало от наводнений и стихии больше 6,2 тысячи человек, примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», — сказал руководитель региона.

Больше всего от удара стихии пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы.

По словам Меликова, сейчас обстановка стабилизируется. В республике развернули 55 пунктов временного размещения, там находятся более 700 человек.

В конце марта на Дагестан обрушились мощные ливни — одни из самых обильных за последние сто лет. Стихия привела к подтоплениям, разрушению жилья и прорыву дамбы на Геджухском водохранилище.

Число погибших выросло до шести человек. Президент поручил главе МЧС и руководителю республики организовать помощь пострадавшим.