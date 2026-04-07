Путин назвал аномальной погоду в Дагестане и поручил держать паводки на контроле

Президент Владимир Путин назвал аномальной погоду в Дагестане и поручил постоянно держать ситуацию с паводками на контроле. Об этом он заявил на совещании по ликвидации последствий стихии.

Глава государства отметил, что только за 30 марта в республике выпало сразу три месячные нормы осадков.

«С начала метеонаблюдений — а это 1882 год — подобных показателей в регионе вообще не было, никогда не фиксировалось», — сказал президент.

Путин предложил детально обсудить вопросы ликвидации последствий паводков и подчеркнул: федеральные, региональные и местные власти должны оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.

Во время совещания глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в Дагестане ввели режим ЧС из-за мощного наводнения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже рассказывал о поручении Путина оказать помощь пострадавшим от потопа.