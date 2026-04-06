Прорыв дамбы, обрушения домов, погибший ребенок. Главное о наводнении в Дагестане Меликов: многие из затопленных в Дагестане домов стоят прямо в русле реки

Мощные ливни, обрушившиеся на Дагестан в конце марта, привели к масштабному наводнению, которое к 6 апреля охватило тысячи жилых домов и привело к гибели людей. Как экстренные службы борются с последствиями удара стихии, кто виноват в разрушениях и чего ждать дальше — в материале 360.ru.

Масштаб бедствия Накануне, 5 апреля, стихия ударила по Дагестану с новой силой, что только усугубило ситуацию. По последним данным МЧС России, к понедельнику подтопленными остаются 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков и 173 автомобильные дороги. В пунктах временного размещения сейчас находится 731 человек, включая 241 ребенка. Однако реальное число потерпевших может быть гораздо выше — многие предпочли остаться у родственников. В Махачкале на улице Перова из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к многоквартирному дому. Эвакуировали 500 человек, включая 150 детей. В МЧС указали на угрозу обрушения жилого дома, на место выехали оперативная группа республиканского управления ведомства и специальная комиссия.

Особо напряженная обстановка сложилась в Дербентском районе, где прорвалась дамба Геджухского водохранилища. Вода хлынула в села Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. Из попавших в зону затопления населенных пунктов экстренно вывезли 4165 человек, в том числе 823 ребенка.

Для жителей развернули шесть пунктов временного размещения: в одном находятся 94 человека, в том числе 15 детей, остальные отправились к родственникам. В Мамедкале подтопило 258 частных домов. Для мониторинга паводковой обстановки в Дербентский район на вертолете Ми-8 вылетела оперативная группа МЧС России. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекли больше 3000 специалистов и 866 единиц техники. Сколько человек погибло при наводнении в Дагестане Буйство стихии унесло как минимум три жизни. Одна из местных жительниц погибла в результате оползня в селе Кирки Кайтагского района. Ее тело нашли под завалами. После случившегося правоохранители завели уголовное дело.

На трассе Р-217 «Кавказ», вблизи 917-го километра, в реку Дарваг Чай опрокинулись два автомобиля. Четырех человек удалось спасти, но погибли двое — женщина и ребенок. Их успели вытащить из воды и доставить в больницу, в стенах медицинского учреждения пострадавшие скончались. Следком завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Герой из толпы Жертв потопа могло быть значительно больше, если бы не участие неравнодушных местных жителей. Одним из них стал 30-летний Магомед Амиралиев, который сумел вытащить из воды несколько десятков человек. В частности, бросился в ледяной поток и спас мать с детьми. Все произошло на том самом участке трассы «Кавказ». Женщина по имени Лейла, муж которой сейчас находится в зоне СВО, ехала из Грозного в Дагестан к родственникам. В автомобиле вместе с ней находились четверо детей, в том числе младенец. Внезапно машину начало заносить, двигатель заглох, а двери заблокировались. «Все произошло очень быстро. Машины врезались друг в друга, моя машина стала неконтролируемой. Окна и двери перестали открываться. Я успокаивала детей и параллельно пыталась дозвониться во всевозможные службы спасения», — рассказала собеседница 360.ru.

Постепенно вода начала заполнять салон, а Лейлу охватывала паника. Ее средний сын, который недавно перенес операцию на сердце, начал синеть от плача. С противоположной стороны дороги за происходящим наблюдали десятки человек, но никто не решался войти в бушующий поток, пока не появился Магомед. Мужчина пробрался к автомобилю, отключил электрощит, чтобы никого не ударило током, и сумел открыть заблокированную дверь и люк. Одного за другим он вытащил детей, передавая их на сушу, а потом помог выбраться и матери. Лейла подчеркнула, что Магомед наотрез отказался брать предложенные ему за спасение деньги. Напротив, он забрал семью к себе домой, где супруга мужчины постирала одежду потерпевших и накормила их.

Это подвиг, он рисковал своей жизнью, чтобы спасти нас! Его послал нам Всевышний. Если бы не Магомед, это был бы наш последний день.

Сам мужчина из скромности не хотел афишировать свой поступок и на месте ЧП утверждал, что это его машина. Но теперь, когда о произошедшем известно публике, он не скрывает, что намерен и дальше помогать семье. «На сегодняшний день они остались без машины. Я обратился везде, но если машину им не отдадут в течение трех-четырех дней, то я лично отдам женщине автомобиль. Иначе им не на чем передвигаться», — сказал Магомед в беседе с 360.ru.

Реакция властей Оказать помощь пострадавшим от потопа в Дагестане поручил президент России Владимир Путин. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в регион направили главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф. Глава Дагестана Сергей Меликов провел экстренное заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщила пресс-служба администрации. «Дорожники очищают пути от камнепадов, оползней и других разрушений. Энергетики восстанавливают электроснабжение, проводится работа по подключению мобильной связи. Работают медики, волонтеры, организован подвоз воды и необходимой помощи», — подчеркнули в ведомстве. Семьям погибших при наводнении окажут помощь из резервного фонда республики.

Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики. Немедленно! Сергей Меликов

Помимо помощи потерпевшим, глава Дагестана уделил особое внимание причинам бедствия. По словам Меликова, многие из затопленных домов стоят прямо в русле реки. «Мало того, по имеющейся информации, аварийные дома, про которые мы сегодня говорим, имеют положительные заключения надзорных органов. Проводится проверка по факту халатности», — сказал он. На заседании прозвучали жесткие заявления в адрес чиновников прошлых лет. Главу республики заинтересовали лица, которые давали разрешения на строительство этих домов в русле реки.

«Не должно произойти так, что человек, который вчера был назначен на какую-то должность, будет отвечать за то, что произошло 13-15 лет назад. Формально — да, есть должностное лицо сегодня. Но все эти должностные лица с риском для жизни были вчера на месте аварии», — отметил Меликов. Он призвал провести проверку в отношении тех, кто оформлял строительство со столь крупными нарушениями.

Мы выясним, кто и когда выделял участки, кто разрешил строить многоэтажки вместо ИЖС и кто подписывал акты ввода. Те, кто настроил таких домов, создал опасность для людей, должны отвечать.

Что будет дальше В ближайшее время стихия не отступит: по прогнозу, опубликованному МЧС, дожди в регионе продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Также сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков. «Все экстренные службы республики работают круглосуточно. Спасатели продолжают подворовые обходы жилых домов, эвакуируют жителей из зоны затопления на спецтехнике, мониторят обстановку», — отметили в ведомстве. Также власти региона постановили провести работы, которые позволят исключить подобные ЧП в будущем: через пару месяцев в Дагестане проведут масштабную расчистку русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. «Если бы русла рек <…> не были застроены, паводков бы не случилось — воде просто некуда уходить. <…> Уже дано поручение скорректировать бюджет: летом, когда угроза подтоплений ниже, начнут чистить русла рек», — заявил Меликов.