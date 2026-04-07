В Дагестане ввели режим ЧС

Куренков заявил, что в Дагестане ввели режим региональной ЧС

В Дагестане, который столкнулся с мощным наводнением, ввели режим ЧС регионального масштаба. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков во время совещания с президентом Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет канал «Россия 24».

«Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера», — сказал он.

Куренков добавил, что в ближайшее время уровень реагирования повысят до федерального.

Глава МЧС отметил, что пострадавшим в результате наводнения оказывают адресную помощь, в том числе в виде финансовых выплат. Заявление на получение выплаты граждане могут подать через МФЦ или «Госуслуги».

Также продолжается работа по оперативной оценке ущерба.

Ранее стало известно, что в Дагестане завели уголовное дело после гибели девушки и ребенка в реке. Пострадавших успели доставить в больницу, но в стенах медицинского учреждения они скончались.