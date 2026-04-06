Семьи погибших при наводнении в Дагестане получат выплаты из резервного фонда

В Дагестане семьи погибших в результате наводнения получат помощь из резервного фонда республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова.

«Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики. Немедленно!» — поручил Меликов.

Глава Дагестана также рассказал в телеграм-канале, что посетил место обрушения трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому на улице Айвазовского в Махачкале. По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать. Жильцов расселяют в безопасное место.

«Специалисты подтверждают: проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирки. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки!» — написал глава.

Меликов пояснил, что эти здания мешают естественному течению воды, из-за чего она переходит на другие пути и затапливает жилые кварталы. Он уже поручил Минстрою провести проверку и найти допустивших опасное строительство.

Накануне в Дагестане скончались беременная девушка и ребенок, которых унесло потоком воды.