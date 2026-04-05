В Дагестане женщина погибла при оползне в селе Кирки

СК возбудил дело после гибели женщины при обрушении дома в селе Кирки

В Дагестане женщина погибла в результате оползня в селе Кирки Кайтагского района. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК России по республике .

Следствие квалифицировало случившееся по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, из-за оползней разрушило жилой дом.

Позже под завалами обнаружили тело женщины. Глава Кайтагского района Запир Гасанов уточнил в беседе с ТАСС, что погибшую нашли на месте обрушения. Ранее он писал в телеграм-канале, что один человек числился пропавшим без вести.

Оползень произошел после обильных дожде. По словам Гасанова, один дом полностью разрушило, еще два получили повреждения. При этом сохраняется угроза для еще пяти жилых домов.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале. Дело расследуют по статье о халатности.