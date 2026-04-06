В Дагестане завели уголовное дело после гибели девушки и ребенка в реке

В Дагестане завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек в реке в Дербентском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«По предварительным данным, пострадавшие были извлечены из реки и доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что на фоне сильных подтоплений в районе провели масштабную эвакуацию. Из опасной зоны вывезли жителей около 800 домохозяйств.

На фоне ЧП на 917-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Мамедкала обрушился мост. Движение транспорта полностью закрыли на этом участке.