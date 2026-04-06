Путин поручил оказать помощь пострадавшим от потопа в Дагестане

Путин поручил главам МЧС и Дагестана оказать помощь пострадавшим от осадков

Президент России Владимир Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову и главе МЧС Александру Куренкову оказать необходимую помощь людям, пострадавшим в результате аномальных осадков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Также глава государства поручил провести совещание 7 апреля для детального обсуждения складывающейся ситуации в республике.

«Президент дал необходимые поручения ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, чтобы обсудить положение, складывающееся в Дагестане», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в Дагестане нашли тело еще одного ребенка после паводка. Погибшую унесло течение на участке федеральной трассы рядом с поселком Мамедкала.