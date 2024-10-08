Роковая Дхаулагири. Главное о гибели российских альпинистов в Непале

Российские альпинисты сорвались при восхождении на гору в Непале. Год назад эта же непокорная вершина стоила жизни знаменитой спортсменке Надежде Оленевой. Получится ли эвакуировать тела погибших — пока неизвестно, ведь в любой момент может сойти лавина.

Как погибли альпинисты 8 октября 2024-го на Дхаулагири Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Группа вышла из лагеря в 06:00 и последний раз выходила на связь примерно в 11:00 6 октября. Затем покорители вершины пропали из эфира. Их тела обнаружили спустя двое суток, 8 октября, на высоте 6800 метров. Все участники похода перед восхождением прошли медосмотр и были здоровы. Родные и друзья спортсменов заверили, что группа состояла из опытных альпинистов, которые больше 10 лет занимались этим видом спорта. Один из них руководил Школой альпинизма в Санкт-Петербурге. Шестой участник группы остался в живых. Он отказался от восхождения, поскольку план показался небезопасным. Остальные альпинисты с пониманием отнеслись к такому решению, поэтому мужчина ждал товарищей в штурмовом лагере, регулярно вызывая их по рации. «С высоты около 7700 метров я понял, что мы придем на вершину где-то к ночи и предстоит ночной спуск. Мне показалось, что склон крутой и опасный, трудно задерживаться. Сильный порывистый ветер ночью может сбить с ног. Я сказал ребятам, что опасаюсь идти в таких условиях», — рассказал альпинист «Известиям».

Причина гибели альпинистов Подъем в гору организовывала непальская фирма I AM Trekking & Expedition, которой управляют немцы. Россияне внесли 130 тысяч рублей как предоплату за снаряжение. Местный коренной народ — шерпы — были гидами, но не слишком надежными: известны случаи, когда такие проводники бросали своих подопечных, напомнил Telegram-канал Readovka. Точная причина гибели россиян неизвестна. Согласно одной версии, произошел срыв связки. Спортсмены были связаны одной веревкой, и, когда один соскользнул, у остальных не хватило сил и реакции удержаться на склоне. Позднее эксперты предположили, что произошел сход так называемой снежной доски.

Глава классификационной комиссии Федерации альпинизма России Александр Одинцов пояснил: это такая снежная жесткая конструкция, находящаяся поверх мягкого снега. Подобное явление невозможно спрогнозировать, и оно не оставляет альпинистам практически никаких шансов на спасение. Тела сорвавшихся в пропасть россиян пока не подняли. Вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев рассказал, что непальская вертолетная компания запросила гигантскую сумму, поэтому коллеги погибших спортсменов открыли сбор средств.

Пока с вертолета удалось сделать только снимки места, где лежат тела, — на высоте около шести тысяч метров. Их необходимо забрать как можно скорее, потому что вероятен сход лавины.

Гибель Надежды Оленевой Почти ровно год назад, 14 октября 2023 года, на той же горе Дхаулагири при восхождении погибла российская альпинистка 37-летняя Надежда Оленева. Девушка была мастером спорта России по альпинизму, членом сборной, серебряным призером чемпионата России в скальном классе, а в высотно-техническом завоевала бронзу. Во время восхождения на высоте более 6680 метров Оленева сорвалась в расщелину — упала на 500 метров. Ее так и не смогли найти: сошла лавина, все засыпало снегом, который затем спрессовался и превратился в лед. Извлечь тело оказалось невозможно.

Гора Дхаулагири: что о ней известно Дхаулагири переводится с санскрита как «белая гора». Это многовершинный горный массив в Гималаях, в центральной части Непала. Самая высокая точка из 11 вершин имеет высоту более восьми тысяч метров, остальные 10 превышают семь километров. В начале XIX века Дхаулагири считалась высочайшей в мире.

Покорять Дхаулагири решились только в середине XX столетия. Первые семь экспедиций закончились неудачей. На восьмой раз забраться на вершину удалось сборной лучших альпинистов Европы. Для транспортировки экспедиции и грузов задействовали легкий самолет: это был первый случай, когда при штурме восьмитысячника активно применяли технику. В итоге 13 мая 1960 года четверо альпинистов и два шерпа достигли вершины северо-восточного гребня Дхаулагири на высоте 7800 метров. Хотя впоследствии этот маршрут стал классическим, он остается одним из сложнейших среди восхождений на восьмитысячники.

Фото: Хребет Дхаулагири, март 2005 года. Konstantin Mikhailov / Global Look Press

Спустя 22 года, в декабре 1982-го, японец Акио Коидзуми в компании двоих шерпов совершил первое зимнее восхождение на Дхаулагири. Поляки, однако, считают, что пионерами в этом вопросе были Ежи Кукучка и Анджей Чок — они поднялись гору 21 января 1985 года. Дело в том, что альпинист из Японии забрался на Дхаулагири 13 декабря, что по нормам непальцев и тибетцев уже вполне зимнее время. Мировой же календарь гласит, что зима начинается 21 декабря, так что подвиг Коидзуми зимним назвать нельзя.

Что нужно при восхождении на гору Дхаулагири — одна из самых высоких гор на земле, это седьмой по высоте восьмитысячник в мире, рассказал 360.ru кандидат в мастера спорта по альпинизму Денис Киселев. Такая высота подразумевает, что штурм вершины проходит в «зоне смерти» — месте, где любая жизнь умирает. «Там ветра, как в стратосфере, и так же мало кислорода. Соответственно, холод такой же. Все в точности как в „Памирской песне“ Юрия Визбора: „Мороз неземной, неземная жара и ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был“. Дхаулагири — специфичная гора», — отметил Киселев.

Эксперт добавил, что безопасность альпиниста прежде всего зависит от него самого. Те, кто пришел в этот в спорт, знают: срыв — чрезвычайное происшествие, и страховка должна работать уже во вторую очередь. В первую очередь альпинист сам должен уверенно передвигаться по рельефу, чтобы не срываться.

Веревка — это страховка, то, что может спасти альпиниста, когда он совершил ошибку и уже сорвался. Но только если этой страховкой правильно пользоваться. Если связаны веревкой, при одновременном движении по снегу между людьми должны быть промежуточные точки страховки, иначе альпинист, сорвавшись, рискует потянуть за собой другого. Денис Киселев

Группа на Дхаулагири состояла из опытных альпинистов, они наверняка отработали те самые промежуточные точки страховки, которые должны быть на веревке, предположил эксперт. В противном случае небрежность действительно могла погубить всю связку. «Это обычно заканчивается плохо, потому что такой рывок крайне сложно выдержать даже опытным альпинистам, готовым к этому. Слишком большую силу набирает тело человека, которое летит вниз», — пояснил Киселев.

Что касается «снежной доски», то это термин из лавинной безопасности, пояснил Киселев. «Доска» представляет собой уплотненный ветром, временем, солнцем слой снега, что лежит на другом, более слабом снежном слое. «Эта „снежная доска“ опасна тем, что обламывается сразу во всех направлениях, резко происходит падение со снежного склона. Это сложно прогнозируемо, поскольку вы не можете заглянуть под снег. И даже если заглянули в каком-то одном месте, то на пять метров в сторону все может быть по-другому», — подытожил альпинист.