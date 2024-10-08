Единственный выживший в Непале альпинист объяснил свое спасение

Альпинист Валерий Шамало, который оказался единственным выжившим в группе, рассказал, как спасся при восхождении на гору. Его слова привело агентство Ruptly .

Мужчина объяснил, что сошел с маршрута, потому что считал план восхождения небезопасным.

«В группе все отнеслись с пониманием, что я не хочу рисковать. Я тоже им сказал: если тяжело или почувствуете что-то неладное — возвращайтесь», — сказал он.

После возвращения в штурмовой лагерь альпинист ждал своих товарищей, регулярно вызывая их. Однако ночью 6 октября связь с группой полностью пропала.

«Что произошло, можно только гадать-предполагать, естественно. Но наиболее вероятно, причиной стал просто срыв на склоне», — добавил Шамало.

Ранее стала известна приблизительная причина гибели группы российских альпинистов в Непале. Речь идет о неожиданном сходе «снежной доски», из-за которой они не удержались на склоне.