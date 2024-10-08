Альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

Альпинисты в Непале начали сбор денег для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

Российские альпинисты в Непале открыли сбор денежных средств для вывоза тел сорвавшихся с горы Дхаулагири товарищей. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.

Он отметил, что держит прямой контракт с альпинистами, которые остались в базовом лагере. С вертолета удалось сделать снимки места, где лежат тела. Их необходимо забрать как можно скорее, потому что вероятен сход лавины.

«Вертолетная компания запросила гигантскую сумму. Поэтому мы открыли сбор средств», — сказал Чернышев.

Вице-президент федерации добавил, что тела пятерых альпинистов находятся на высоте около шести тысяч метров.

Ранее стала известна предварительная причина гибели российских альпинистов в Непале. Речь идет о сходе «снежной доски», из-за которой они не удержались на склоне.