Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Покорители вершины перестали выходить на связь 6 октября. Через двое суток удалось найти их тела. Предположительно, причиной их гибели стал несчастный случай — один из альпинистов сорвался и полетел в пропасть, а остальных, не успевших отцепиться, унесло за ним.

Выжил только участник группы, по неизвестной причине не пошедший на вершину и оставшийся в базовом лагере. Он уже в Катманду.

В августе драматическая история произошла в горах Пакистана. Российские альпинисты отправились за телом товарища, погибшего год назад. В это время произошел обвал на ледопаде. Один из участников похода пропал без вести. Позже его признали погибшим.