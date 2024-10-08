Стала известна причина гибели российских альпинистов в Непале

Причиной гибели российских альпинистов в Непале мог стать сход «снежной доски»

Причиной гибели пяти российских альпинистов в Непале с большой долей вероятности мог стать сход «снежной доски». Об этом ТАСС рассказал глава классификационной комиссии Федерации альпинизма России Александр Одинцов.

По его словам, подобное явление невозможно спрогнозировать. Российские альпинисты Олег Круглов, Александр Душейко, Михаил Носенко, Владимир Чистиков и Дмитрий Шпилевой погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири.

«Есть предположение, что „снежная доска“ сошла. Это такая снежная жесткая конструкция, которая поверх мягкого снега находится. После ее срыва у всей пятерки практически не осталось шансов», — сказал Одинцов.

Глава классификационной комиссии добавил, что редко сходит столь большая площадь «снежной доски», но такую случайность предвидеть невозможно.

В беседе с 360.ru представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова предположила, что группу сорвавшихся в пропасть россиян связывала одна веревка.