«Ребята были связаны одной веревкой». Стали известны детали гибели альпинистов в Непале

Группа погибших в Непале альпинистов перед смертельным падением в обрыв была, вероятно, связана одной веревкой. Об этом 360.ru сообщила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.

Ранее стало известно о гибели пяти российских альпинистов в Непале. В группе находились Владимир Чистиков, Александр Душейко, Олег Круглов, Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко. Предположительно, причиной их гибели стал несчастный случай.

«Да, ребята погибли. Произошел срыв связки, ребята были связаны одной веревкой. Наверное, один ускользнул, а у остальных не хватило сил и реакции удержаться на склоне», — сказала собеседница 360.ru

Аналогичную версию событий привел Telegram-канал Shot. Альпинисты шли в одной связке, однако один сорвался и полетел в пропасть, потянув за собой остальных. В живых остался только один турист Валерий Ш., который в последний момент отказался от восхождения на гору и остался в лагере.