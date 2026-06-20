В СК назвали причину недопуска всех желающих к поискам Усольцевых

К возобновленным поискам пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых из соображений безопасности не допустили рядовых волонтеров и гражданских. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом главке СК России.

Поиски возобновили 4 июня. Они велись пять дней. На территории установили блокпост, чтобы не пускать посторонних и представителей прессы.

«При проведении поисковых мероприятий круг участников был строго ограничен. К работам привлекались только профессиональные специалисты и аттестованные спасатели, включая квалифицированных сотрудников отряда „ЛизаАлерт“», — уточнил собеседник агентства.

Старшего сына Усольцевой Даниила Баталова к поискам также не допустили из соображений безопасности. В СК уточнили, что он не подавал официальных заявлений об этом. Баталов же рассказал, что волонтеров не пустили в лес, так как там сейчас много медведей.

Ранее представитель краевого СК опроверг версию о расправе над Усольцевыми и их захоронении в известняке.