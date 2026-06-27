Дело Усольцевых удивило новым поворотом: вскрылась тайная тропа

Супруги Усольцевы не ходили глубоко в тайгу, но могли специально инсценировать свое исчезновение. О тайной тропе в месте пропажи семьи рассказал журналистам aif.ru местный житель.

Корреспонденты отправились к месту пропажи Усольцевых, чтобы самостоятельно пройти по их маршруту. Дойти до точки назначения им удалось относительно легко, при этом все время сохранялась связь — в случае чрезвычайно ситуации дозвониться до спасателей легко.

В беседе с жителем Кутурчина, поселка рядом с тайгой, сотрудники издания узнали, что от основной дороги через лес отходит небольшая тайная тропа. Она выводит прямо к оживленной трассе.

Мужчина допустил, что пропавшая семья воспользовалась именно этим путем — люди добрались до дороги, сели в ожидавший их автомобиль и уехали. Собеседник журналистов предположил, что Усольцевы «слиняли». Показать тайную тропу им мог местный житель.

Тот же мужчина рассказал, что заблудиться в местной тайге просто негде. Удивил его и салон брошенного Усольцевыми автомобиля: внутри не оказалось никаких денег, зато везде были разбросаны обертки от конфет, их ела маленькая девочка. Если бы она шла по основной тропе с родителями, фантики нашли бы и там, допустил собеседник aif.ru.

Семью Усольцевых ищут с октября 2025 года. Супруги отправились в тайгу с дочерью и пропали, экстренным службам не удалось найти ни одного их следа. Новый этап поисковой операции начался уже весной 2026 года, криминалист допускал, что семья инсценировала свое исчезновение.