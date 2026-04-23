Зарплатная революция: как введение минимальной стоимости часа изменит доходы россиян? Депутат Нилов: почасовая ставка защитит работающих по совместительству

В России назрели значительные перемены для работодателей и сотрудников: в Госдуме хотят внести межфракционный законопроект, который введет понятие минимального почасового размера оплаты труда. Зачем это нужно, если есть МРОТ, и кто может получить прибавку к зарплате — в материале 360.ru.

Что предлагают депутаты? Изменения планируют внести в Трудовой кодекс России. Суть инициативы — устанавливать не только МРОТ, но и фиксированную стоимость одного рабочего часа. Ключевые параметры законопроекта выглядят следующим образом: ежегодное установление. Минимальную сумму за час будут утверждать одновременно с размером МРОТ;

гарантии. На почасовую ставку предлагается распространить те же государственные гарантии, что действуют для МРОТ;

формула. Минимальная стоимость часа при почасовой оплате не может быть ниже суммы за час работы, рассчитанной исходя из текущего МРОТ. Зачем нужно введение минимальной почасовой оплаты труда В пояснительной записке к законопроекту парламентарии указали на тревожную тенденцию: бизнес все чаще оптимизирует издержки не за счет модернизации, а за счет урезания зарплат, тем самым облегчая процедуру сокращения персонала, а также избавляясь от необходимости обеспечивать полный социальный пакет. Сотрудников нанимают на условиях неполной или частичной занятости, и оплата труда из-за отсутствия фиксированной минимальной стоимости часа порой оказывается ниже прожиточного минимума. Формально закон не нарушен, ведь ставка неполная, а по факту работники получают сумму, на которую невозможно прожить.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который выступил одним из авторов инициативы, заметил в беседе с 360.ru, что законопроект можно назвать долгостроем: о нем говорили более 10 лет назад, и только сейчас идея обрела четкие контуры. «Сегодня минимальная стоимость часа не устанавливается законом, она условно рассчитывается, исходя из МРОТ, но четких критериев и требований нет. И предпринимается уже не первая попытка очертить эти рамки законодательно. Еще в 2013 году Сергей Вострецов, на тот момент депутат Госдумы, начинал продвигать вопрос», — рассказал он. Парламентарий подчеркнул, что в случае принятия законопроекта в Трудовом кодексе зафиксируют понятие минимального размера оплаты труда именно за час. Это защитит тех, кто работает по совместительству.

Почасовая оплата как мировой стандарт Почасовая оплата давно стала нормой в регулировании экономики труда в США и ряде европейских государств, подчеркнул в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. «Идея в том, чтобы оценивать труд в рамках конкретных часов, а не условного рабочего дня или месяца. Это особенно актуально для тех видов профессиональной деятельности, где задача — сделать конкретный проект в конкретные сроки, а не просто находиться в офисе», — пояснил эксперт. Ситуацию в сфере труда в России Бархота назвал непростой: при очень высоком уровне занятости и безработице менее 3% доходы граждан оставляют желать лучшего. Поэтому перемены назрели и действительно необходимы.

При нововведениях профессионалы тех сфер, где почасовая оплата играет большую роль, чем месячная, смогут почувствовать социальную защищенность.

Бархота отметил, что в случае принятия законопроекта однозначно выиграет одна из самых уязвимых категорий граждан — женщины в декретном отпуске, которые хотят подрабатывать. Без законодательной защиты работодатели могут платить молодым мамам символические суммы. «Основная часть времени уходит на ребенка, но при этом нужен какой-то заработок. И в этом случае введение минимального размера почасовой оплаты труда очень помогло бы. Не было бы дискриминации», — сказал собеседник 360.ru. Также, по словам Бархоты, мера применима и полезна в ситуации, когда предприятие вынуждено уйти на четырехдневную рабочую неделю.

Спорный момент: ученый и плиточник Вопросы пока вызывает «уравниловка» для представителей совершенно разных видов деятельности. По словам Бархоты, одинаковый почасовой минимум для высококвалифицированного интеллектуального труда и для физической работы может смотреться неоднозначно. «Например, труд астронома и укладчика плитки очень сильно отличается. И здесь возможно применение разных подходов», — предположил эксперт. Он подчеркнул, что новая норма должна соответствовать интересам трудящихся и определенной покупательской способности.

Какие госгарантии распространят на почасовую ставку Один из важнейших параметров законопроекта — распространение на почасовую ставку таких же госгарантий, которые действуют для МРОТ. Для расчета показателя предлагается определять среднемесячное количество рабочих часов. «Госгарантии для лиц с неполной занятостью будут соответствовать тем, кто работает полный рабочий день. В первую очередь к ним относятся оплачиваемые больничные и отпуска. Инициатива предполагает, что учет этих гарантий должен быть абсолютно аналогичным», — пояснил Бархота. Законопроект только готовится к внесению в Госдуму. Учитывая социальную направленность и поддержку профильного комитета нижней палаты парламента, у него есть все шансы на принятие. В этом случае миллионы людей, совмещающих работу с учебой, семьей или другими подработками, получат возможность реального повышения уровня жизни.