Управа на нечестных работодателей. Как россиянам поможет МРОЧ? Экономист Колташов предположил, как будут рассчитывать МРОЧ

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда, или МРОЧ. По их мнению, показатель поможет справедливо оценивать труд работников. Что это такое, для чего нужен и чем отличается от МРОТ, выяснил 360.ru.

Что такое МРОЧ Минимальный почасовой размер оплаты труда — это почасовая оплата труда, привязанная к минимальному размеру оплаты труда, то есть МРОТ. Сегодня работодатели в условиях непростой экономической ситуации все чаще сокращают расходы, в том числе за счет уменьшения фонда оплаты труда.

Все выгоднее нанимать сотрудников на неполную ставку, когда оплата их деятельности опирается на МРОТ, но по факту часто ниже прожиточного минимума и не делает таких работников платежеспособными. В мире минимальный почасовой уровень оплаты труда давно определен — он должен составлять не менее трех долларов в час. Если депутаты согласятся ввести показатель в России, его закрепят в Трудовом кодексе.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Согласно тексту пояснительной записки, МРОЧ должны будут пересматривать вместе с МРОТ. «Это защитит работников от установления работодателем формально минимально разрешенной, но экономически необоснованно низкой почасовой ставки, которая за месяц работы не обеспечит получение зарплаты, равноценной федеральному МРОТ и не ниже прожиточного минимума», — указано в документе. Почасовую оплату следует ввести, чтобы исключить в России сверхэксплуатацию, рассказал 360.ru экономист и директор Института нового общества Василий Колташов. Он уточнил, что это не означает, что в стране повсеместно должны ввести почасовую оплату. Однако на это обратят внимание трудящиеся, которые часто перерабатывают и не знают, что могут получить за отработанное время. «Пройдет не одно десятилетие, прежде чем мы окажемся в ситуации, где работники и работодатели будут учитывать реальное количество отработанных часов», — уточнил Колташов. Если закон примут, он начнет действовать с 1 января 2027 года.

Фото: Кредитные карты, квитанции ЖКХ и счета к оплате / Медиасток.рф

МРОТ в 2026 году С 2025 года МРОТ привязали к медианной зарплате. Он должен быть в размере не менее 48% от медианной зарплаты прошлого года. Тогда она составила 56 443 рубля. По этой причине минимальный размер оплаты труда в этом году равен 27 093 рублям. Кроме того, каждый регион вправе устанавливать собственный МРОТ. Однако есть нерушимое правило — он должен быть не ниже федерального. Например, в Москве он составляет 32 900 рублей, в Санкт-Петербурге — 31 250, в Подмосковье — 27 800, а в Ленобласти — 27 400.

Фото: Копилка с деньгами / Медиасток.рф

Каким должен быть МРОЧ — мнение экономиста При определении МРОЧ следует опираться на МРОТ, указал Колташов. Если взять 27 093 рубля и разделить на четыре недели, а затем на 40 часов, то получится 169 рублей в час. «В идеале в будущем именно МРОТ должны определять, отталкиваясь от минимального размера почасовой оплаты труда, то есть МРОЧ», — отметил экономист. По мнению эксперта, утверждение МРОЧ напрашивается уже давно. Сотрудникам сразу будет видно, где именно хитрит работодатель при определении его зарплаты. Если Госдума примет закон, то, скорее всего, регионам тоже позволят определять собственный МРОЧ по аналогии с МРОТ, уверен Колташов.