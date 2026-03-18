Работодатели столкнулись с проблемами при поиске подходящих кадров

Работодатели продолжают сталкиваться с проблемами при подборе сотрудников при множестве открытых вакансий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в департаменте организационного развития Роскачества.

«Нынешняя ситуация связана сразу с двумя факторами. Первый — демографический. Спрос на опытных специалистов в возрасте 30–45 лет не может быть полностью закрыт, поскольку на это поколение пришелся спад рождаемости 1990-х годов, а более молодые сотрудники еще только выходят на рынок труда и часто не обладают нужным опытом», — отметили в ведомстве.

Второй фактор — технологические изменения. Компании обновляют оборудование и внедряют цифровые решения, что увеличивает спрос на специалистов с новыми навыками, которых раньше не было на рынке. Вакансий становится больше, но число подходящих кандидатов ограничено.

В феврале 2026 года в России на одну вакансию приходилось 9,6 активных резюме. По словам основателя портала SuperJob Алексея Захарова, процесс поиска работы для соискателей стал короче.