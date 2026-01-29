В Госдуме предложили установить минимальную почасовую оплату труда

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым подготовили законопроект о введении в России минимальной почасовой оплаты труда, которая не может быть ниже стоимости часа работы, вычисленной из МРОТ. Об этом рассказал сам Нилов в телеграм-канале .

По его словам, такое предложение дисциплинирует работодателей, которые зачастую назначают необоснованно низкие почасовые ставки, при этом формально не нарушая закон.

«Труд в России должен оплачиваться достойно и в соответствии с экономическими реалиями», — подчеркнул депутат.

Рассчитать минимальную почасовую оплату труда должен будет Минтруд. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января следующего года.

С нового года в России вырос МРОТ. Теперь он составляет 27 093 рубля.