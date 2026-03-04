Экономист Балынин напомнил о дополнительном отпуске для специалистов с ненормированным рабочим днем

Некоторые работники в России трудятся по ненормированному графику. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , какие права имеют сотрудники в таких условиях.

По словам эксперта, ненормированный рабочий день — это особый режим работы, закрепленный в статье 101 Трудового кодекса РФ. Он предполагает, что работники могут эпизодически выполнять свои трудовые функции за пределами установленной продолжительности рабочего времени по распоряжению работодателя.

Балынин подчеркнул, что важно учитывать эпизодичность привлечения к работе. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Согласно статьям 116 и 119 Трудового кодекса РФ, работникам с ненормированным рабочим днем гарантируется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть менее трех календарных дней.

Эксперт уточнил, что дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском и другими дополнительными отпусками. Минимально допустимая продолжительность ежегодного отпуска в России составляет 28 дней, а при ненормированном рабочем дне увеличивается до 31 дня.

«Следует подчеркнуть, что речь в данной оценке идет о минимальных значениях, так как в организациях может быть установлено увеличение отпуска для работников с ненормированным рабочим днем не на три дня, а на более продолжительный период времени», — подытожил экономист.