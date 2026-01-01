В России вырос минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в конце ноября 2025-го.

В прошлом году МРОТ составлял 22400 рублей, в сравнении с показателем 2024 года его рост составил 16,6%.

«Установить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в сумме 27 093 рубля в месяц», — указано в документе.

Депутат Каплан Панеш объяснял, что размер МРОТ имеет большое значение, так как является основной для ряда социальных платежей. От его значения зависит размер выплат для семей с низким доходом, например пособие на детей от трех до семи лет и от трех до 18 лет.

Путин заявлял, что к 2030 году необходимо снизить уровень бедности в России до уровня ниже 7%, а к 2036-му — ниже 5%. По его словам, за чертой бедности находятся 10 миллионов человек.